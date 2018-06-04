ايران تطمئن كوردستان بخصوص المياه وتقطع وعدا

ايران تطمئن “قلعة دزة” بخصوص مياه الشرب وتؤكد استمرار تدفق “الزاب”

اربيل (كوردستان 24)- طمأن مسؤول ايراني رفيع اليوم الاثنين سكان بلدة قلعة دزة شمال السليمانية، واعدا بعدم حدوث أزمة مياه الشرب.

وقالت وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان السبت، ان قطع ايران مياه نهر الزاب الصغير تسبب بأزمة في مياه الشرب في قلعة دزة.

وبحسب رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد حمة أمين فإن إيران وعدت بعدم حدوث أزمة جراء قطع تدفق مياه نهر الزاب الصغير إلى إقليم كوردستان.

وأكد القنصل الإيراني في السليمانية سعد الله مسعوديان في مؤتمر صحفي مشترك مع حمة أمين، أن تدفق النهر باتجاه كوردستان لن يتوقف.

وقال مسعوديان “نتفهم قلق سكان مناطق قلعة دزة وبشدر بسبب توقف تدفق المياه”.

وأكد المسؤول الإيراني على “ضمان توفير حصة اقليم كوردستان من المياه”، لافتا الى أن “تدفق نهر الزاب الصغير لن يتوقف” مؤكدا أن “المياه مسألة انسانية”.

ووفق بيان من وزارة الزراعة والموارد المائية فإن قطع مياه النهر، سبب مشكلة في تزويد أهالي بلدة قلعة دزه كون المنطقة تعتمد على مياه النهر في التزود بمياه الشرب.

وقالت حكومة كوردستان ان الاتصالات جارية مع القنصلية الايرانية لحل المشكلة.