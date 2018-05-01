ايران تحضر مؤتمرا لتعزيز اقتصادها مع كوردستان

وفد ايراني يصل اربيل للمشاركة بمؤتمر اقتصادي يعزز علاقاتهما الاقتصادية

اربيل (كوردستان 24)- وصل اليوم الثلاثاء وفد ايراني الى مدينة اربيل للمشاركة في مؤتمر اقتصادي موسع بين اقليم كوردستان وايران.

وقال محافظ اربيل نوزاد هادي لكوردستان 24 ان “بعض اعضاء الوفد الايراني وصلوا اليوم فيما سيلتحق بهم آخرون يوم غد لحضور مؤتمر موسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اقليم كوردستان والجمهورية الاسلامية الايرانية”.

وقال مراسل كوردستان 24 ان الوفد الايراني وصل اربيل فجر اليوم.

ويضم الوفد الايراني وزير التجارة ونائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية وكذلك محافظ طهران ومحافظ اذربيجان الغربية وعدد آخر، كما سيحضر المؤتمر عدد كبير من التجار ورجال الأعمال وشخصيات اقتصادية.

واشار هادي الى أن المؤتمر سيكون موسعا وسيشارك فيه وزير الصناعة العراقي محمد شياع السوداني والسفير الايراني في بغداد، حيث سيتباحث المؤتمرون في محاور اقتصادية عديدة.

ولفت هادي الى أنه سيتم ايضا التباحث في زيادة المنافذ الحدودية بين اقليم كوردستان وايران خلال المؤتمر الذي سيدوم ليومين.

وبين كوردستان وايران تاريخ حافل بعلاقات اقتصادية قوية نتيجة وجود عدة منافذ حدودية بين الجانبين، لكن إيران كانت واحدة من أوائل الدول المجاورة التي أغلقت المعابر الحدودية الرسمية والسفر الجوي إلى إقليم كوردستان بعد فترة قصيرة من استفتاء الاستقلال.