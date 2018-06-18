اوروبا تبقي “سنونو بغداد” في الحظر وتستقبل “فلاي اربيل”

اوروبا تبقي “السنونو العراقي” في الحظر وتستقبل “فلاي اربيل”

اربيل (كوردستان 24)- قررت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ابقاء الخطوط الجوية العراقية في لائحة الحظر المفروض منذ نحو ثلاث سنوات لعدم توفر معايير سلامة الملاحة الجوية بحسب ما ذكرته رابطة الطيارين العراقيين.

وقالت الرابطة على صفحتها في فيسبوك إن السلطات الاوروبية قررت ابقاء الحظر على الخطوط الجوية العراقية “بسبب إهمال التحذيرات” المرسلة الى العراق.

ووفق التحديث الآخر فقد سمحت اوروبا بدخول الطائرات العراقية الى اجوائها بشرط أن تكون تحت رخصة تشغيل لطرف ثالث.

وتعتبر شركة أطلس جت التركية المشغل الرئيسي للطائرات العراقية الى الوجهات الاوروبية مقابل مبالغ مالية من ادارة الخطوط العراقية.

وفي الوقت الراهن تمتلك الخطوط العراقية والتي تحمل شعار طائر السنونو أسطولا من 35 طائرة تقريبا معظمها طائرات حديثة.

الى ذلك تطلق شركة فلاي اربيل في وقت لاحق من اليوم اولى رحلاتها الى اوروبا بعدما استقبل مطار اربيل رحلة من ستوكهولم مؤخرا.

وقال محافظ اربيل نوزاد هادي للصحفيين إن الرحلة ستغادر الى ستوكهولم.

وقالت فلاي اربيل على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن اولى طائراتها هبطت يوم امس في مطار اربيل وكانت قادمة من ستوكهولم.

وستعمل فلاي أربيل على تسيير رحلات الى اوروبا من مطارات بغداد والسليمانية واربيل.