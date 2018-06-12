انقرة تتحدث عن موافقة عراقية ايرانية لـ”معركة قنديل”

تركيا تتحدث عن موافقة عراقية ايرانية لعملياتها العسكرية في قنديل

اربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي عن موافقة ايرانية عراقية للعمليات التي تقودها بلاده ضد حزب العمال الكوردستاني في جبال قنديل.

وجاء هذا التصريح وسط تحذيرات حكومية متزايدة من عملية عسكرية ضد المقاتلين الكورد المتمركزين في المنطقة الحدودية بين اقليم كوردستان وتركيا.

وقال جانيكلي في مقابلة مع وكالة الاناضول التركية الرسمية “أنشأنا قواعد عسكرية للمرة الأولى، فبدون هذه القواعد سيكون من الصعب تقنياً إطلاق عمليات طويلة لمناطق أبعد”.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة وأوروبا حزب العمال الكوردستاني “منظمة إرهابية”.

وقال جانيكلي “سنبقى في شمال العراق لحين القضاء على الإرهاب تماماً… العمليات العسكرية ستكون مؤقتة وأقصد أنها ستتواصل بالشكل الذي لا يخلّ بوحدة أراضي دولة أخرى بأي شكل من الأشكال إلى حين القضاء على جميع الإرهابيين وتطهير المنطقة”.

ومضى للقول “الإيرانيون أعربوا بشكل واضح جداً عن ترحيبهم بتقديم الدعم اللازم للعمليات ضد الإرهابيين بما يشمل جبال قنديل”.

وأشار جانيكلي الى أن تركيا متفقة تماما مع بغداد بشأن العملية.

هذا وقال الجيش التركي إنه دمر 12 هدفا لحزب العمال داخل اقليم كوردستان في ضربات جوية خلال الليل حيث يكثف الجيش عملياته ضد أهداف المقاتلين الكورد في المنطقة.

وبدأ حزب العمال الكوردستاني حربا ضد الدولة التركية قبل أكثر من ثلاثة عقود وتتركز عملياته في الغالب في جنوب شرقي البلاد ذي الأغلبية الكوردية.