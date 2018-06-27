انطلاق مؤتمر اقتصادي كوردي امريكي في واشنطن بهدف جلب الاستثمارات لكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- بدأ مؤتمر كوردي امريكي اعماله في العاصمة الامريكية واشنطن بهدف تشجيع الشركات الامريكية على الاستثمار في كوردستان.

وشارك وفد كوردي في المؤتمر الى جانب ممثلية اقليم كوردستان في الولايات المتحدة الامريكية، بهدف تشجيع الشركات الامريكية الكبرى للاستثمار في الاقليم.

وقالت ممثلة الاقليم في امريكا بيان سامي عبد الرحمن لكوردستان 24 ان “عددا من السفارات، ورجال الأعمال الامريكيين شاركوا في المؤتمر”.

وأكدت عبد الرحمن أن المستقبل سيشهد تبادل وفود اقتصادية بين الولايات المتحدة واقليم كوردستان.

وشهد اقليم كوردستان خلال السنوات الأربع الماضية أزمة اقتصادية بسبب الحرب على تنظيم داعش، فيما تسعى حكومة كوردستان الى تنشيط الاستثمارات وفتح الطريق أمام كبرى الشركات خصوصا بعد دحر التنظيم المتشدد.