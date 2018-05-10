انتهاء التصويت الخاص في كوردستان والعراق وشكاوى من البيشمركة

اغلاق صناديق الاقتراع في اقليم كوردستان وعموم العراق وسط شكاوى من البيشمركة

اربيل (كوردستان 24)- انتهى اليوم الخميس التصويت الخاص للانتخابات النيابية في محافظات اقليم كوردستان وعموم العراق، فيما صدرت شكاوى من افراد في البيشمركة بعدم تمكنهم من التصويت.

وأغلقت صناديق الاقتراع قبل قليل، والتي تشمل الاجهزة الامنية العراقية والكوردية وكذلك ابناء الجالية العراقية في المهجر، وتعد المرحلة الاولى من الانتخابات.

وانطلقت في عموم محافظات العراق بما في ذلك اقليم كوردستان ودول المهجر اولى مراحل الانتخابات التشريعية التي تعد اول اقتراع يجريه العراقيون منذ هزيمة تنظيم داعش.

وقال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان علي قادر ان العملية الانتخابية في اربيل جرت بشكل جيد.

واضاف قادر “نسبة المشاركة في التصويت منذ انطلاق التصويت وحتى الساعة 012:00 من ظهيرة اليوم الخميس، بلغت 40 بالمئة”.

وقال مراسل كوردستان 24 جكدار جمال ان المئات من أفراد البيشمركة والقوات الأمنية لم يتمكنوا من الوصول لصناديق الاقتراع نتيجة بطء أداء موظفي المفوضية.

وصدرت شكاوى من أفراد في قوات البيشمركة بعدم تمكنهم من التصويت نتيجة حصول انتهاكات، خصوصا في محافظة السليمانية.

وتهدف الانتخابات الى انتخاب برلمان اتحادي جديد يتنافس على مقاعده الـ329 نحو سبعة آلاف مرشح يمثلون عشرات الاحزاب والقوائم الانتخابية.