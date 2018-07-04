انتهاء اجتماع الحزبين الرئيسين في كوردستان بالاتفاق على ارسال وفد لبغداد

شفق نيوز/ اتفاق المكتبان السياسيان للحزبين الرئيسين في إقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يوم الأربعاء على ارسال وفد مشترك الى بغداد من اجل التفاوض على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وكان المكتبان قد عقدا اجتماعا في مدينة أربيل عاصمة الإقليم بحضور النائب الأول للحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، والقيادي في الاتحاد الوطني ملا بختيار.

وعلمت شفق نيوز، ان المكتبين شكلا لجنة مشتركة يقع على عاتقها اعداد ورقة عمل ستكون الأساس في التفاوض مع الأطراف والجهات السياسية في بغداد لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وبحسب المعلومات فان الحزبين اتفاقا على انه من دون تنسيق مشترك بينهما لا يتم اتخاذ أي موقف، ووضع أي خطوة في المفاوضات مع بغداد، والتأكيد على وحدة الموقف بين الجانبين في هذا المجال بما يحفظ حقوق شعب اقليم كوردستان وفق ما نص عليه الدستور العراقي الدائم.

وكذلك اكد المكتبان السياسيان للحزبين على اجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان بموعدها المحدد في الـ 30 من شهر أيلول المقبل، ورفض التأجيل.