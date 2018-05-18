الوطني الكوردستاني ينعى سكرتير مجلسه المركزي

توفي فجر اليوم في احدى المشافي الالمانية…

نعى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ، سكرتير مجلسه المركزي ، واحد اعضاء هيئة مؤسسي الحزب ، عادل مراد ، الذي توفي فجر اليوم الجمعة ، في احدى المشافي الالمانية.

المجلس المركزي للوطني الكوردستاني عزى في بيان رسمي عائلة مراد، وذويه ، وكوادر ومؤيدي الحزب ، ورفاقه وجماهير شعب كوردستان بوفاته .

ولد عادل مراد في مدينة خانقين في 11 ديسمبر/ كانون الاول 1949وشغل العديد من المناصب في صفوف الوطني الكوردستاني آخرها منصب سكرتير المجلس المركزي للحزب .

وكانت انباء انتشرت على مواقع التواصل مساء امس افادت بوفاته ، لكن زبير عثمان نائب سكرتير المجلس المركزي للاتحاد نفى لـ(باسنيوز) النبأ ، قائلا ” في حال وفاته سنعلن ذلك في بيان رسمي ..هذه الانباء عارية عن الصحة”. مضيفاً ” الحالة الصحية لعادل مراد متردية جداً وهو تحت الرعاية الطبية الفائقة”.