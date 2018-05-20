كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني: مشروع قانون الإصلاح سيقر خلال هذا الأسبوع

رووداو – أربيل: من المقرر أن تخصص جلسة برلمان كوردستان، هذا الأسبوع، للمصادقة على مشروع قانون الإصلاح في الرواتب التقاعدية والرواتب والمخصصات، ويقول رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان، دلير ماوَتي، إن الأطراف توصلت إلى نقاط مشتركة واقتربت من التوصل إلى اتفاق، وأن اللجنتين القانونية والمالية في برلمان كوردستان اجتمعتا لهذا الغرض.

وقد صرح ماوَتي لشبكة رووداو الإعلامية بأن جلسة يوم غد الاثنين، 21 أيار 2018، لبرلمان كوردستان ستكون مخصصة لإقرار مشروع قانون الإصلاح في الرواتب التقاعدية والرواتب والمخصصات.

ولدى إشارته إلى تفاهم بين الكتل البرلمانية من أجل تمرير مشروع القانون، قال ماوَتي: “سيتم إقرار مشروع القانون”.

وهناك اختلاف في الآراء حول المواد ثالثاً وثامناً وحادي عشر من مشروع القانون، والتي تتناول الرواتب التقاعدية والرواتب والمخصصات، أوضح ماوَتي أن “الخلاف بالتحديد هو حول الرواتب التقاعدية للرتب العليا والدرجات الخاصة، وقد تم التوصل إلى حلول بشأنها”.

رغم أن مشروع قانون الإصلاح في الرواتب التقاعدية والرواتب والمخصصات قد تمت المصادقة عليه في برلمان كوردستان، في وقت سابق، إلا أن ذلك أثار موجة سخط واستياء شديدة، لذا طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع تسع كتل أخرى، وكذلك كتلة التغيير وكتلة الجماعة الإسلامية وكتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني بصورة منفصلة، إعادة مشروع القانون إلى البرلمان، وقد مر على إعادته أكثر من شهرين، ومن المقرر أن يقره البرلمان في جلسته القادمة.

وعلى صعيد ذي صلة بهذه المسألة، تجتمع الآن اللجنتان القانونية والمالية في برلمان كوردستان، ويفيد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في أربيل، رنجة جمال، بأن “اجتماع هيئة رئاسة البرلمان وأعضاء اللجنتين القانونية والمالية في برلمان كوردستان قد بدأ، وتفيد المعلومات التي حصلت عليها رووداو بأن عدداً من الأعضاء ليسوا مشاركين في الاجتماع، وخاصة أعضاء البرلمان من كتل التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي”.

وصرحت رئيسة اللجنة القانونية في برلمان كوردستان، فالا فريد، لرووداو بالقول: “الاجتماع مخصص للتباحث حول كتابة تقرير مشترك حول المادة ثالثاً من مشروع قانون الإصلاح والتي تعنى بالرواتب التقاعدية ورواتب ذوي الدرجات العليا، وسيطالب التقرير بمعادلة هذه الرواتب مع الرواتب التقاعدية ورواتب ذوي الدرجات العليا في العراق واتخاذ تلك المعادلة أساساً للإصلاح في الرواتب التقاعدية ورواتب ذوي الدرجات العليا”.