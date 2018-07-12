النفط تعلن توفير 10 آلاف فرصة عمل لابناء البصرة

السومرية نيوز/ بغداد: اعلنت وزارة النفط ، الخميس، عن توفير 10 آلاف فرصة عمل لابناء المحافظة، مبينة ان فرص العمل سستوزع حسب الكثافة السكانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث ل السومرية نيوز، ان “الوفد الوزاري الذي تراسه وزير النفط جبار جبار علي اللعيبي والكهرباء والاسكان والاعمار وصلت امس الى محافظة البصرة بعد تشكيلها من قبل مجلس الوزراء للنظر بمشاكل محافظة البصرة”، مبينا ان “اللجنة الوزارية عقدت اجتماعات مع مجلس محافظة البصرة ومحافظها لمعرفة المشاكل وايجاد حلول لها”.

واضاف ان “اللجنة الوزارية قررت خلال اجتماعها اليوم بتوفير 10 آلاف فرصة عمل لابناء المحافظة للمساهمة في توفير فرص عمل لابناء المحافظة”، مشيرا الى ان “فرص العمل ستتوزع حسب الكثافة السكانية للاقضية والنواحي”.

وتابع جهاد ان “طلبات التعيين سوف يتم تسلمها من الادارات المحلية لكل منطقة”.

‏‫ وشارك المئات من أهالي قضاء شط العرب في محافظة البصرة، الخميس، في تظاهرة احتجاجية تضمنت قطع أحد الطرق المؤدية الى منفذ الشلامجة الحدودي.

يشار الى أن مناطق مختلفة من البصرة تشهد منذ أيام احتجاجات شعبية غاضبة تضمنت إغلاق طرق وحرق اطارات وترديد هتافات تطالب بانصاف المحافظة، وقد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات بعد مقتل متظاهر شاب وإصابة آخرين خلال تظاهرة خرجت في منطقة باهلة القريبة من حقل غرب القرنة النفطي.