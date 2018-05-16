النفط تجهز المناطق المحررة بالكاز لتشغيل المولدات الأهلية

[أين- بغداد] قررت وزارة النفط، تجهيز المناطق المحررة خلال الشهر الحالي، بـ 20 و10 وخمسة لترات من مادة الكاز لكل [1 كي في] للمولدات السكنية بالمناطق واعتمادا على ساعات تجهيز الكهرباء لهم، فيما جهزت المحافظات الاخرى بـ 10 لترات لكل [1 كي في] مقابل ثمن.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة، المهندس كاظم مسير ياسين في تصريح صحفي ان “الشركة قررت تجهيز الاقضية والنواحي المحررة بمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، بـ [20] لتراً لكل [1 كي في] من مادة [الكاز] للمولدات السكنية بالمناطق التي لا تجهز بالكهرباء، و[10] لترات للمناطق التي تجهز بـ[15] ساعة كهرباء، و[5] لترات للمناطق التي تجهز بمعدل [20] ساعة كهرباء يوميا.

واضاف ان مولدات دوائر الدولة بالمحافظات المذكورة، يتم تجهيـزها بـ [10] لترات لكل [1 كي في] من المنتوج وحسب الضوابط ، كما يتم تجهيز مولدات دوائر الدولة التي توجد فيها كهرباء وطنية حسب ساعات القطع، على ان يتم تجهيز تلك الكميات مقابل ثمن وحسب الضوابط وبعد التأكد من عمل تلك المولدات.

وبين مسير ان الشركة جهزت ايضا منتوج زيت الغاز للمولدات السكنية في بغداد وفروع الشركة في محافظات بابل والديوانية والمثنى وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والبصرة وميسان وذي قار وديالى وكركوك وواسط، بحصة شهر آيار الحالي من المادة المذكورة وبكمية [10] لترات لكل [1 كي في] ومقابل ثمن. واكد ان الشركة جهزت المولدات العائدة لدوائر الدولة في نفس المحافظات المذكورة بالإضافة الى بغداد التي تم تجهيزها بكمية [5] لترات لكل [1 كي في] وبالسعر الرسمي، علاوة على تجهيز مولدات القطاع الخاص والمختلط لبغداد والمحافظات أعلاه من الراغبين بكمية [5] لترات لكل [1 كي في] من زيت الغاز بالسعر التجاري البالغ [700] دينار لكل لتر.

يذكر أن شركة توزيع المنتجات النفطية مستمرة بإعداد خطة شهرية لتجهيز المولدات بالمحافظات كافة بحصصها من المشتقات النفطية وحسب حاجة كل منها.