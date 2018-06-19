النصر يكشف عن موعد عقد “اللقاء الوطني” الذي دعا اليه العبادي

السومرية نيوز/ بغداد: كشف تحالف النصر، الثلاثاء، عن موعد عقد “اللقاء الوطني” الذي دعا اليه رئيس التحالف حيدر العبادي، فيما اشار الى ان اللقاء سيشمل قرابة عشر قوائم فائزة بالانتخابات.

وقال المتحدث باسم التحالف حسين العادلي، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان “جميع القوى السياسية رحبت بدعوة رئيس الوزراء رئيس تحالف النصر حيدر العبادي لعقد اللقاء الوطني الموسع”، مبينا انه “من المؤمل ان يعقد هذا اللقاء مطلع الاسبوع المقبل وهناك تحضيرات كبيرة بهذا الشان”.

وأضاف ان “الهدف من هذا اللقاء هو الاتفاق على المعالم العامة لإدارة الدولة ومؤسساتها في المرحلة القادمة”، مشيرا الى ان “اللقاء سيشمل قرابة عشر قوائم فائزة بالانتخابات، وانه لن يتطرق الى قضية الطعون الانتخابية باعتبار انها قضية قضائية والحسم فيها قانوني قضائي”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا، في (14 حزيران 2018)، قادة الكتل السياسية الى عقد اجتماع على مستوى عال بعد عطلة عيد الفطر، لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة، حيث لاقت هذه الدعوة تاييدا من قبل عدد من السياسيين ورؤساء الكتل.

فيما اكد مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان المكتب لم يتسلم دعوة رسمية من رئيس تحالف النصر حيدر العبادي للحديث عن تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان دعوة العبادي الكتل السياسية للجلوس جاءت عبر الإعلام.

‌