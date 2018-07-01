النجيفي يكشف كواليس اجتماع قيادات سنية في تركيا

النجيفي يكشف لـ (باسنيوز) كواليس اجتماع قيادات سنية في تركيا

هذا ما تم نقاشه …

كشف القيادي في تحالف ‹القرار› العراقي أثيل النجيفي، اليوم الأحد، عن كواليس اجتماع ضم عدداً من القيادات السنية البارزة، في تركيا.

وقال النجيفي لـ (باسنيوز)، إن «هناك اجتماع عقد قبل يومين في تركيا ضم عدداً من القيادات والشخصيات السنية»، مشيراً إلى أن «هذا اللقاء لم يكن بمستوى اجتماع سياسي رسمي، بل عبارة عن لقاءات شخصية بين بعض الزعامات، وتم خلالها التطرق إلى بعض المواضيع السياسية».

وأضاف أنه «لم يتم خلال اللقاء الاتفاق على أي شيء سياسي يخص تشكيل كتلة سنية كبيرة أو غيرها، بل حتى إن بعض الحاضرين لم يكونوا من أصحاب القرار في الشأن السياسي العراقي»، واصفاً اللقاء بأنه كان «شخصياً أكثر من سياسي».

وكانت صحيفة ‹الشرق الأوسط› قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن قيادات سنية عراقية بارزة تتواجد في تركيا حالياً بهدف تشكيل تكتل سياسي بارز تمهيداً للدخول في مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة.

وطبقاً للصحيفة، فإن سليم الجبوري «موجود منذ يومين في تركيا مع مجموعة من القادة السنة من أبرزهم جمال الكربولي زعيم حزب الحل وأحمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين والشيخ خميس الخنجر صاحب المشروع العربي وسعد البزاز الإعلامي والسياسي المعروف ومالك قناة الشرقية».

وذكرت أن «سبب وجود هؤلاء القادة السنة هو لغرض الاتفاق على قيام تكتل سني بارز يضم أكثر من 45 نائباً يضم الكتل التي يمثلها هؤلاء القادة على أن يلتحق بهم آخرون من الزعامات السنية بعد إعلان الاتفاق الذي ربما يتم في غضون اليومين المقبلين في العاصمة بغداد».

بدوره علّق القيادي في تحالف “الفتح”، بزعامة هادي العامري، اليوم الاحد، على الانباء التي تحدثت عن وجود مساع لتشكيل كتلة عراقية “سنية” في تركيا، مهاجماً المجتمعين بالقول ، ان من يتحرك ضمن هذا الاطار سيبقى من التابعين للخارج ومنزوعي القرار .

وقال حنين القدو وهو نائب في البرلمان العراقي المنتهية ولايته عن الموصل وأحد قادة مليشيات الحشد الشعبي الشبكي ، في تصريح صحفي، ان “بعض القيادات السنية تحاول اللجوء الى دول الجوار من اجل التفاهم فيما بينهم، والوصول الى اتفاق”، مبينا ان “هذا يدل على انهم مرتبطين بهذه الدول، التي تمتلك تأثيراً كبيراً على قراراتهم” وفق قوله.

مضيفاً ، ان “هذا الشيء مرفوض سياسيا وشعبيا، فالدول التي تعقد فيها حوارات سيكون لها ضغط على هذه القيادات في المستقبل وسيكون لها تدخل في الشأن العراقي”، مبينا ان “تشكيل اي كتلة عملية تتعلق بالعراق والعراقيين، يجب ان تتم داخل الاراضي العراقية لا خارج البلاد” بحسب قدو .