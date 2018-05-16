النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي في مخيمات نازحي نينوى

رووداو – أربيل: حصلت قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على المرتبة الأولى في نتائج الأولية لانتخابات البرلمان العراقي في عدة مخيمات لنازحي محافظة نينوى.

مخيم هرشم

شارك في عملية الاقتراع بمخيم هرشم بمحافظة أربيل، 1101 شخص، إلا أنه رفض 150 صوتاً منهم، فيما كانت النتائج وفق الآتي:

-الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 525 صوتاً.

-قلعة الجماهير الوطنية: 187 صوتاً.

-قائمة صلاح الدين صوتنا: 74 صوتاً.

-حزب الجماهير الوطنية: 50 صوتاً.

-القائمة الوطنية: 15 صوتاً.

-الاتحاد الوطني الكوردستاني: 12 صوتاً.

-قوائم أخرى: 177 صوتاً.

مخيم الخازر

شارك الانتخابات في مخيم الخازر 2820 شخصاً من مجموع 3000 شخص، إلا أنه رفض 1639 صوتاً لأسباب مختلفة، وكانت النتائج على الشكل التالي:

-الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 986 صوتاً.

-نينوى هويتنا: 86 صوتاً.

– النصر بزعامة حيدر العبادي: 79 صوتاً.

-تحالف الفتح برئاسة هادي العامري: 21 صوتاً.

-الاتحاد الوطني الكوردستاني: 7 أصوات.

مخيم U2

شارك في مخيم U2 للنازحين 1649 صوتاً في ست محطات للاقتراع، وتم رفض 661 صوتاً لأسباب مختلفة، والأصوات المقبولة، 988 صوتاً، وكان تسلسل القوائم على الشكل التالي:

-الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 385 صوتاً.

-نينوى هويتنا: 40 صوتاً.

– النصر بزعامة حيدر العبادي: 28 صوتاً.

-تحالف الفتح برئاسة هادي العامري: 14 صوتاً.

-الاتحاد الوطني الكوردستاني: 9 أصوات

مخيم حسن شام U3

شارك في عملية الاقتراع بالمخيم، 1853 صوتاً، فيما رفض 854 صوتاً لأسباب مختلفة، وبلغ عدد الأصوات المقبولة 999 صوتاً، وكانت النتائج وفق الآتي:

-الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 780 صوتاً.

-نينوى هويتنا: 118 صوتاً.

– النصر بزعامة حيدر العبادي: 47 صوتاً.

-الاتحاد الوطني الكوردستاني: 38 صوتاً.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الاثنين، 14 أيار 2018، عن نتائج الانتخابات الأولية في محافظة نينوى، مشيرة إلى أن ائتلاف النصر تصدر المرتبة الأولى، ويليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعدد الأصوات 134782، وكانت النتائج على الشكل التالي:

المجموع الكلي للأصوات الصحيحة بلغ 910298، نسبة المحطات المنجزة 91%.

ائتلاف النصر 164714

الحزب الديمقراطي الكوردستاني 134782

ائتلاف الوطنية 97058

نينوى هويتنا 78793

تحالف الفتح 73253

تحالف القرار العراقي 65076

حزب الجماهير الوطنية 53178