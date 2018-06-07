الناتو يحسم موقفه من حملة تركية في “قنديل”

الناتو يحسم موقفه من أي عملية تركية محتملة في جبال قنديل

اربيل (كوردستان 24)- قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن الناتو لن يشارك في أي عمليات تركية ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني داخل اقليم كوردستان.

وتأتي تصريحات ستولتنبرغ ردا على سؤال لمراسل كوردستان 24 في بروكسل بعد تكثيف الجيش التركي هجماته على معاقل حزب العمال في جبال قنديل داخل الإقليم.

وقال “لسنا جزءا من تلك العمليات”.

وكان ستولتنبرغ يتحدث في الوقت الذي أعلن فيه الجيش التركي قصف 16 موقعا مختلفا لحزب العمال في شمال اقليم كوردستان مما اسفر عن مقتل ستة مقاتلين.

وعبر الجيش التركي مؤخرا الى عمق 20 كيلومترا في بعض المناطق داخل اقليم كوردستان في خطوة يقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال.

ويقول مسؤولون أتراك إن الجيش التركي قد يشن في أي لحظة هجوما شاملا على جبال قنديل.

ويؤدي القصف التركي على جبال الاقليم ومحيطها في بعض الاحيان الى سقوط مدنيين عزل الامر الذي دفع حكومة الاقليم مرارا لمطالبة حزب العمال الكوردستاني بمغادرة المنطقة.

ولفت ستولتنبرغ الى أن وجود حلف شمال الاطلسي في العراق لا علاقة له بالعمليات القتالية قائلا “ما نقوم به هناك هو تدريب قوات الحكومة العراقية”.

وتابع “نحن نخطط الآن لزيادة تدريب القوات العراقية”.

وأشار الى أن الناتو لديه خطط لإطلاق بعثة تدريبية جديدة للقوات العراقية في تموز يوليو المقبل.

ومضى ستولتنبرغ للقول “ما نفعله هو دعم الحكومة العراقية… نحن جزء من التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في العراق”.

وينشر حلف الناتو في الوقت الحالي فريق تدريب صغيرا يعمل بالسفارة البريطانية في بغداد وكان قد بدأ نشاطه في مطلع عام 2017 لكن الولايات المتحدة تراه محدودا للغاية بالنسبة لتحالف يضم 29 دولة وله خبرة في مجال التدريب تمتد من البلقان إلى أفغانستان.