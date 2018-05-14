المنافذ الحدودية: العراق يخسر المليارات شهريا بسبب فساد الموانئ

السومرية نيوز/ بغداد: اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، ان العراق يخسر المليارات شهريا بسبب فساد الموانئ، فيما اكدت وجود نية للتظاهر في ميناء أم قصر من قبل بعض التجار والمستوردين.

وقال رئيس الهيئة كاظم العقابي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان “العراق يخسر المليارات شهرياً بسبب فساد الموانئ وبالأخص منافذ ميناء أم قصر”، مبينا انه “منذ أن تسلمت هيئة المنافذ مهامها في منتصف العام المنصرم تضاعفت إيرادات المنافذ قياساً بالأعوام التي سبقت تشكيل الهيئة”.

واكد العقابي “وجود حلول للقضاء على حالات الفساد من خلال تشكيل هيئة المنافذ الحدودية المتمثلة بدورها الرقابي والإشرافي والسيطرة على الدوائر الاثنا عشر العاملة في المنافذ الحدودية كافة لغرض توحيد الادارة”، مشيرال الى ان “المنافذ لديها شعبة البحث والتحري مهمتها مراجعة اجراءات الدوائر العاملة في المنافذ وفي حال وجود أي خلل في الارساليات يتم إحالتها إلى القضاء”.

واكد العقابي “وجود نية للتظاهر في ميناء أم قصر من قبل بعض التجار والمستوردين بالاضافة الى المخلصين الكمركيين”، لافتا الى ان “الغاية من هذه المظاهرة هو ألغاء وجود هيئة المنافذ الحدودية في المنافذ”.

وشدد العقابي ان “هيئة المنافذ الحدودية مؤسسة حكومية ورقابية لايمكن إلغاءها وفقَ القوانين النافذة”.

أما بخصوص العجلات المتضررة فقد اشار الى انه “تمت الموافقة على دخولها من أجل توفير فرص عمل للمواطنين والعاطلين عن العمل”.