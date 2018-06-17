[الملا مظهر] يثير جدلا في كردستان للتهجم على النساء وتعدد الزوجات

[اين-بغداد] أثار أحد رجال الدين في إقليم كردستان مؤخرا، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تحويله القناة التلفزيونية التي يملكها إلى منبر لدعوة الرجال إلى تعدد الزوجات والتهكم والتهجم على النساء اللواتي لا يقبلن بالفكرة.

وذكر موقع [درج] اليوم ان” وزارة الثقافة في الإقليم سارعت إلى إعلان إغلاق قناة [سروشت- الطبيعة] التي تبث من العاصمة اربيل، وذلك على خلفية إطلاقها دعوات تشجع على تعدد الزوجات، واتهامات بانتقاصها من كرامة المرأة الكردية واهانتها، لكن المفاجأة تمثلت بأن الوزارة تراجعت بعد يوم من الإغلاق عن القرار وسمحت بإعادة البث تحت الضغوط”.

وأضاف التقرير ان “القناة التي أثارت الجدل يملكها ويديرها رجل دين، منذ خمس سنوات، يدعى الملا مظهر، وهو يحمل شهادة دكتوراه في الشريعة وينتمي إلى التيار الصوفي، حيث قام خلال شهر رمضان الماضي بتحويل قناته إلى منبر لدعوة الرجال إلى تعدد الزوجات والتهكم والهجوم على النساء اللواتي لا يقبلن بالفكرة”.

وأوضح أن ” الملا مظهر، ومن خلال برنامج يومي سماه [فرحة الصائمين] تطرق إلى مواضيع اجتماعية وعائلية بطريقة مزج فيها بين الفكاهة والهزل والجدية، مبرراً ذلك باستخدام الحكمة في الدعوة إلى الله”، مبينا ان “البرنامج الرمضاني الذي قدمه الملا مظهر لاقى متابعة واسعة نظرا إلى استخدامه أسلوب السخرية، حيث دافع الملا مظهر عن مبدأ تعدد الزوجات، ودعا الرجال إلى الإقبال على هذا الأمر، نكاية بالمرأة الكوردية التي تقف ضد الضرة”.

وأشار التقرير إلى ان “الملا مظهر كان يستقبل في برنامجه الرمضاني اتصالات هاتفية تضمن بعضها، طلب أرامل معرفة كيفية الحصول على أزواج، وطلب رجال المساعدة في الحصول على زوجة ثانية، في وقائع غير مسبوقة تعد كسرا للواقع الاجتماعي الكوردي المحافظ من جهة وتمييزا ضد المرأة الكردية على نحو بالغ من جهة ثانية”.

وبحسب التقرير فان رجل الدين الكوردي لجأ إلى” التهجم المفعم بقيم ذكورية تمييزية، وشن هجوما ضد المرأة عموما وضد المرأة الكوردية خصوصا، بقالب شعبوي واستخدم فيه الكثير من العبارات التقليدية الرائجة ضد النساء، إلى حدّ أنه وصف النساء اللاتي يقفن عائقاً أمام زواج أزواجهن بـ[الديناصورات]، كما أفتى بأن الشيطان وفرعون أكثر إيمانا من النساء اللاتي يلجأن إلى المحاكم والمنظمات المدنية لمنع أزواجهن من الزواج ثانية”.

وكانت المقاطع المنتشرة للملا مظهر، على مواقع التواصل قد أثارت استهجان المنظمات النسوية والناشطات في مجال حقوق المرأة، حيث استنكرت ناشطات في الرأي العام الكوردي دفع المجتمع في القرن الواحد والعشرين إلى طرح سؤال “هل المرأة الكوردية إنسان أم ديناصور؟”، فيما وصفت اتحادات نسوية خطبه وتوجيهاته بأنها مسيئة للمرأة واختزال لدورها بصفتها خادمة للزوج والأسرة، وتحريض على التعدد والإساءة للقيم المدنية الحديثة، فيما اختارت أخريات اللجوء إلى القضاء ورفع قضية ضده بتهمة إهانة المرأة.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة في إقليم كردستان أكدت أنها لن تنتظر تقديم الدعاوى من قبل المدعي العام أو أي شخص آخر، وأعلنت إغلاق قناة الملا مظهر بتهمة “الإساءة إلى المرأة الكوردية”، لكنها تراجعت بعد يومين من الإعلان ويوم واحد من إيقاف البث، بعد أن أثار القرار اتهامات بالتضييق على حرية التعبير، واستهداف الدين وأهله في أوساط المتدينين، وبررت الوزارة السماح بإعادة بث قناة الملا مظهر بتعهده احترام المرأة، وهو أقر في إحدى مقابلاته باحتمال ارتكابه “التشهير” حينما وصف المرأة بالديناصور، وأعرب عن استعداده إلى دفع الغرامة المالية إن ثبتت التهمة عليه، لكنه رفض أن يتنازل مرات عدة عن الدعوة إلى تعدد الزوجات بحجة ارتباطها بثوابث الدين.