المفوضية: لا بديل لاجهزة العد والفرز الالكترونية

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن اتخاذها الاجراءات والتدابير اللازمة والضرورية لسير العملية الانتخابية بشكل سلسل يوم الاقتراع.

وقال رزكار حاجي حمه نائب رئيس المفوضية في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان الاجهزة الالكترونية موجودة في مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جميع محافظات العراق وبحماية مشددة قيادات القوات الامنية من الجيش والشرطة الاتحادية.

وأضاف حمه: ان المفوضية اتخذت جميع التدابير اللازمة لسير عملية الاقتراع، مشيرا الى انها نصب كامرات للمراقبة داخل قاعات التصويت.

واشار الى ان المفوضية ستستخدم اجهزة الكترونية لتسريع النتائج للعد والفرز، مؤكدا انه لا تراجع عن الاجهزة ولا بديل لها.

وأكد حمه، وجود جهاز احتياطي في كل مركز انتخابي بالاضافة الى تواجد فرق صيانة موقعية مرسلة في جميع المراكز الانتخابية لجميع المحافظات، مضيفا وجود بطاريات اضافية للاجهزة الالكترونية.

وشدد في حال تعطيل اي من الاجهزة الالكترونية بشكل متعمد من قبل الموظفين فسيحال الموظف الى القضاء، لافتا الى ان حماية الاجهزة والناخبين وموظفي الاقتراع تقع على عاتق القوات الامنية.