المفوضية: لامشكلة بانتخابات اربيل وجميع النتائج دقيقة

شفق نيوز/ اعلن مدير مكتب اربيل لمفوضية الانتخابات العراقية، ان المدينة لم تشهد أي خروق خلال التصويت للانتخابات التشريعية.

وقال علي قادر في مؤتمر صحفي، “ننفي حدوث اي عمليات تزوير او خروق في انتخابات اربيل، وان حصل اي عملية اختراق للنتائج لما وصلت لبغداد من الاصل”.

واضاف “افضل وادق عملية انتخابية من بين بقية المراكز جرت باربيل”.

وتابع، “جميع الشكاوى اطلعت عليها بغداد ولم يتم تسجيل اي اشكال على اي صندوق للاقتراع، وان النتائج الحالية هي دقيقة”.

وبحسب نتائج اطلعت عليها شفق نيوز ولم تعلن عليها مفوضية الانتخابات بعد، حاز الحزب الديمقراطي لكوردستاني على اعلى الاصوات في اربيل تلا الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأرجأت المفوضية اعلان نتائج 8 محافظات منها اقليم كوردستان بعد اعتراضات من 6 احزاب على نتائج اولية اظهرت تقدما واسعا للحزبين التقليديين الديمقراطي والاتحاد.