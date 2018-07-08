المفوضية تعلن استكمال استعداداتها لبدء العد والفرز اليدوي في السليمانية غدا

{بغداد: الفرات نيوز} اكملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها لبدء عملية العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية والواردة بشأنها شكاوى وطعون في محافظة السليماينة يوم غد .

وذكر الناطق الرسمي للمفوضية القاضي ليث جبر حمزة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ” وصل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخاب صباح هذا اليوم الى مدينة السليمانية والتقى بمدير وموظفي كادر مكتب الانتخابات ولوحظ استكمال كافة الامور اللوجستية الخاصة بعملية الفرز والعد اليدوي للمحطات الانتخابية والواردة بشأنها شكاوى وطعون “.

واضاف ” وسوف تدقق وفق السياقات القانونية التي رسمتها القوانين والانظمة النافذة الخاصة بالانتخابات اضافة الى الإجراءات المصادق عليها من قبل مجلس المفوضين واعتبارا من يوم الاثنين المصادف 9/ 7/ 2018, حيث تم الاستعانة بموظفين من مكتبي المفوضية في الكرخ والرصافة وموظفي رئاسة محكمة استئناف السليمانية الاتحادية للقيام بأجراء عملية العد والفرز اليدوي وبأشراف مباشر من قبل مجلس المفوضين “.

واشار الى انه ” بإمكان ممثلي الامم المتحدة والمراقبين الدوليين وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الاحزاب السياسية ووسائل الاعلام كافة حضور العملية”.