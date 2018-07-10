المفوضية تحسم جدل انتخابات برلمان كوردستان ومسح 200 ألف اسم

شفق نيوز/ أعلنت مقررة اللجنة القانونية في برلمان كوردستان تلار لطيف، اليوم الثلاثاء، ان المفوضية حسمت قضية موعد انتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وكان برلمان كوردستان استضاف في جلسة يوم امس الاثنين، مفوضية الانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان.

ونقل موقع الاتحاد الوطني عن تلار لطيف قولها ان “برلمان كوردستان استضاف اعضاء مفوضية الانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان لمناقشة الاستعدادات الجارية لانتخابات برلمان كوردستان”.

واضافت ان “المفوضية اكدت بانها انهت جميع الاستعدادات لاجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد 30/9/2018 وهي جاهزة من جميع النواحي وعدم وجود اية عراقيل”.

واشارت الى ان “اعضاء المفوضية اكدوا لاعضاء برلمان كوردستان الانتهاء من اعداد سجل الناخبين ومسح اسماء نحو 200 الف شخص من السجل بسبب التكرار والوفيات”.