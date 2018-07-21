المحتجون يستعدون لتظاهرة موحدة غدا بجميع المحافظات “المنتفضة” تحمل مطلبا

شفق نيوز/ عممت تنسيقة التظاهرات في محافظة ذي قار جنوبي العراق يوم السبت بيانا دعت فيه جميع المحافظات المحتجة بما فيها العاصمة الاتحادية بغداد الى الاستعداد لمظاهرة موحدة تنطلق مساء غد الاحد.

وقالت تنسيقة “منتفضو محافظة ذي قار” في بيان اليوم، ان مظاهرات موحدة ستنطلق يوم الاحد 22 تموز في جميع المدن “المنتفضة” اضافة الى بغداد وبتوقيت واحد هو الساعة السادسة مساء.

ودعا البيان الى “إيقاف جميع المطالَب والتأكيد على مطلب واحد فقط هو ( إسقاط الفاسدين )”، مردفا بالقول انه “ليس لدينا مطلب غيره وكل من يداعي بالخدمات والتعيينات لا يمثل الا نفسه اما مطلب إسقاط ومحاكمة الفاسدين فهو مطلب شعبي ومطلب وطن”، حسب تعبير البيان.

وشهدت أمس الجمعة تسع محافظات عراقية بينها العاصمة الاتحادية بغداد تظاهرات احتجاجية على تردي الواقع الخدمي والمعيش وتفشي البطالة والفساد المالي والإداري في البلاد، ورافقتها اعمال عنف مما أدى الى مقتل متظاهرين اثنين على الأقل واصابة العشرات بجروح بينهم من قوى الامن.