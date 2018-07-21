المالكي: لابد من اعادة تنظيم قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب لينسجم مع قوانين الدولة والتقاعد العام

السومرية نيوز/ بغداد/ شدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، على ضرورة إعادة تنظيم قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب لينسجم مع قوانين الدولة والتقاعد العام.

وقال المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، “في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي بشأن موقفه من قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب، أوضح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إن من مهام مجلس النواب الجديد اعادة النظر في القانون الذي اصدره حول هيكليته وامتيازاته”.

واكد المالكي، حسب البيان، أن “هذا القانون لابد من اعادة تنظيمه ليكون منسجماً مع القوانين الاخرى الخاصة بهيكليات مؤسسات الدولة، ومع قانون التقاعد العام والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالمجلس”.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اعلن، اليوم الجمعة، رفضه لقانون امتيازات النواب الذي اقره البرلمان، وفيما اكد تقديم طعن به، اشار الى ان القانون فيه تبعات مالية.

وكشف الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء (18 تموز 2018) عن تشريع مجلس النواب لقانون جديد لامتيازات البرلمانيين، لافتا الى ان البرلمان تولى تشريع القانون قبل اشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في يوم ١٦ تموز ٢٠١٨.