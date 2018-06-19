المالكي: دولة القانون يعمل على تشكيل تحالف شامل لتشكيل حكومة الاغلبية

السومرية نيوز/ بغداد: اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، على ان ائتلافه يعمل على تشكيل تحالف شامل يضم السنة والشيعة والكرد لتشكيل حكومة الاغلبية، فيما ابدى “تخوفه” من دخول العراق في فراغ دستوري بعد الـ 30 حزيران الجاري.

وقال المالكي في تصريح صحفي تابعته، السومرية نيوز، إن “ائتلافنا يعمل على لم شمل القوى الخمس التي سجلت حضورا انتخابيا والتي من الممكن ان تلتقي على قاعدة عدم التبعية لاي طرف من الاطراف تمهيدا لتشكيل لجنة تحضيرية لتحالف شامل ينفتح على جميع القوى السياسية السنية والكردية”.

واضاف المالكي، ان “ائتلاف دولة القانون يعمل على تشكيل تحالف شامل يضم الشيعة والسنة والكرد لتشكيل الاغلبية”، مشيرا الى ان “من يؤمن بالاغلبية سيعتبر شريكا ومن لم يؤمن بها فباستطاعته التوجه الى المعارضة وفق آليات الديمقراطية”.

واشار المالكي، الى ان “من السابق لأوانه الحديث عن التحالفات مالم يتم تصحيح مسار العملية الانتخابية والمصادقة على نتائج الانتخابات بشكل نهائي”، معربا عن “مخاوفنا من دخول العراق في فراغ دستوري بعد الـ 30 حزيران الجاري وهو الموعد الذي ينهي فيه عمل البرلمان”.