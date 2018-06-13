المئات من قوات البيشمركة يتظاهرون احتجاجا على قرار مجلس النواب العراقي

شفق نيوز/ خرج المئات من قوات البيشمركة وقوات الامن الاسايش وباقي الأجهزة الامنية في محافظة السليمانية صباح يوم الأربعاء في تظاهرة احتجاجا على قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإلغاء التصويت الخاص في إقليم كوردستان للانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أيار الماضي.

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني قد اعرب يوم الثلاثاء عن رفض إقليم كوردستان لقرار مجلس النواب العراقي القاضي بإلغاء أصوات الاقتراع الخاص لقوات البيشمركة في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالقرار، مطالبين الأطراف والجهات السياسية في الإقليم بعد التنازل عن أي صوت للقوات التي “دافعت عن كوردستان والعراق في الحرب ضد داعش”.

وقال احد المحتجين لمراسل شفق نيوز، “لماذا يضعون فرقا بيننا وبين باقي القوات العراقية؟ ألسنا جزءا من المنظومة الدفاعية الاتحادية”.

وقال أيضا “لن نقبل ولن نسمح بالمساومة على اصواتنا وليسمع جميع الأطراف والجهات السياسية في إقليم كوردستان والعراق”.

الى ذلك قال محتج اخر ان “الغاء التصويت الخاص لقوات البيشمركة الهدف منه زعزعة امن كوردستان، وانهاء كيان الإقليم”.

وكان مجلس النواب العراقي قد قرر الاسبوع الماضي عن طريق اصدار قانون الغاء التصويت الخاص في اقليم كوردستان والتصويت الخارجي وتصويت النازحين، الامر الذي تسبب باحتجاجات للحزبين الرئيسين في الاقليم، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي.