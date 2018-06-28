الكورد الكاكائيون يخشون مصيرا مماثلاً للايزيديين

الكورد الكاكائيون يدولون قضيتهم في كركوك ويخشون مصيرا مماثلاً للايزيديين

شفق نيوز/ رفع مجلس الكورد الكاكائيين في إقليم كوردستان يوم الخميس مذكرة الى مكتب الأمم المتحدة في محافظة السليمانية مطالبا فيه بالإسراع في توفير الحماية اللازمة لأبناء الطائفة في كركوك الذي يتعرضون الى هجمات مستمرة من قبل تنظيم داعش بعد 16 أكتوبر/تشرين الاول.

وكان المستشار العسكري لوزارة البيشمركة اللواء الركن بختيار محمد قد حذر يوم الأربعاء من غياب شبه تام للقوات الامنية في بعض مناطق غرب وجنوب كركوك ليلا، مبينا ان ذلك يسهم في زيادة عمليات تنظيم داعش.

وقال عضو المجلس سيد سرحد كاكائي في تصريح ادلى به للصحفيين من امام مكتب الأمم المتحدة في السليمانية، انه “قدمنا مذكرة عبرنا فيها عن قلقنا من استهداف تنظيم داعش للكاكائيين في كركوك”، معربا عن خشيته من ان يواجه أبناء الطائفة مصيرا مشابها للكورد الايزيديين من سبي وقتل وإبادة جماعية عندما اجتاح التنظيم المتشدد مناطق تقدر بثلثي العراق في أواسط عام 2014.

وأضاف ان “قرى (علي السراي)، و(زنقر)، و(كوباني)، و (البو محمد) واغلب القرى في قضاء داقوق جنوب كركوك قد أصبحت خالية من الكاكائيين باستثناء قرية (طوبزاوا) والتي تتعرض الى هجمات مستمرة اذ يدافع ساكنوها عن انفسهم ليلا ويزاولون أعمالهم نهارا”.

واكد كاكائي على ضرورة عودة قوات البيشمركة الى تلك المناطق، داعيا حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية والتحالف الدولي الى ضرورة التنسيق المشترك وحماية الكاكائيين قائلا “ان أبناء الطائفة في جنوب كركوك يدافعون عن انفسهم بأنفسهم، والقوات الاتحادية لا توفر الحماية لهم”.

يأتي هذا في وقت استعاد تنظيم داعش نشاطاته في بعض المناطق بمحافظة صلاح الدين، وديالى، ونينوى، وكركوك اذ قام بقتل واختطاف نحو 40 شخصا في الآونة الأخيرة.

يشار الى ان قوات البيشمركة، والامن الاسايش قد انسحبت من محافظة كركوك وباقي المناطق والمدن المتنازع عليها بعد انتشار القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي في 16 أكتوبر/تشرين الأول ضمن الإجراءات العقابية التي اتخذتها بغداد تجاه إقليم كوردستان بعد الاستفتاء الذي اجري في 25 أيلول الماضي وايد فيه اكثر من 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق.