الكشف عن صور وهوية منفذي الهجوم على مبنى محافظة أربيل

رووداو – أربيل: تنشر شبكة رووداو الإعلامية صور المسلحين الثلاثة الذين هاجموا مبنى محافظة أربيل صباح اليوم الإثنين، 23 تموز، 2018، وقتلوا بعد عملية استغرقت نحو أربع ساعات.

وبحسب الصور التي حصلت عليها رووداو من كاميرات المراقبة في مبنى المحافظة، فإن المسلحين الثلاثة كانوا شباناً ملتحين ويحملون أسلحة خفيفة.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان أنه “بحسب التحقيقات الأولية، فإن المسلحين الثلاثة الذين هاجموا مبنى محافظة أربيل وقتلوا في مواجهة مع القوات الأمنية، من مواطني إقليم كوردستان وسكنة حي القلعة الجديدة (قلاي نوي) في مدينة أربيل”.

وأضاف الجهاز أن “المسلحين هم كل من محمد رستم موسى من مواليد 2002، وبلال سليمان عبدالرحمن أحمد من مواليد عام 2000 وعبدالرحمن رحيم قادر حسين من مواليد عام 2002”.