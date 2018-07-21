‹القوى السنية› تكشف: هؤلاء مرشحونا لرئاسة البرلمان

‹القوى السنية› تكشف لـ (باسنيوز): هؤلاء مرشحونا لرئاسة البرلمان

’’ليست موحدة إلى الآن’’ …

كشفت قيادية في ‹اتحاد القوى العراقية› (القوى السنية)، اليوم السبت، عن أبرز المرشحين لرئاسة مجلس النواب العراقي (البرلمان)، للدورة البرلمانية الرابعة.

وقالت القيادية في الاتحاد لقاء وردي، لـ (باسنيوز)، إن «الأكثر حظاً لتولي رئاسة مجلس النواب، هو من يكون قادراً على جمع أكبر عدد ممكن من النواب السنة».

واعتبرت أن «القوى السنية غير موحدة لغاية الآن، وذلك بسبب بحث البعض عن المناصب والمصالح الحزبية والشخصية».

وأضافت وردي، أن «أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة البرلمان هي (أسامة النجيفي، محمد تميم، محمد الحلبوسي، سعدون الدليمي)، لكن يبقى الأمر رهن اتفاق القوى السنية، وأي شخصية قادرة على جمع أكثر مؤيدين لها من النواب السنة».

وفي وقت سابق من الاسبوع الماضي ، قال قيادي في إحدى الكتل السنية لـ (باسنيوز)، إن «هناك خلافات حادة بين القيادات السنية بشأنِ الحصولِ على منصبِ رئيسِ البرلمانِ»، مبيناً أن «هذه الخلافات تحديداً بين أسامة النجيفي ومحمد تميم ومحمد الحلبوسي وسليم الجبوري».

وأضاف القيادي الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه «بسبب هذه الخلافات الحادة، لم تشكل القوى السنية، إلى هذه اللحظة اللجنة التفاوضية، فالخلافات لازلت قائمة، فكل جهة تريد المنصب لها»، حسب تعبيره.