القنصلية الهندية في أربيل تبدأ بمنح تأشيرات السفر لمواطني إقليم كوردستان

حددت الإجراءات المطلوبة …

أعلنت القنصلية الهندية بأربيل عن بدء منح تأشيرات السفر ‹الفيزا› لمواطني إقليم كوردستان.

وقالت القنصلية في بيان اليوم الاثنين ، تلقت (باسنيوز) نسخة منه، إن «القنصلية العامة للهند في أربيل تعلن أنها بدأت بمنح تأشيرات السفر إلى الهند (الفيزا) اعتباراً من 30 أبريل / نيسان 2018».

وذكر البيان أن طلبات الحصول على التأشيرات تتم في مقر القنصلية الكائنة بعنوان (330 – القرية الانكليزية – أربيل) .

وأوضح أن مواعيد التقديم هي من الساعة 09:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً من الأحد إلى الخميس، فيما أوقات جمع الطلبات من الساعة 4 عصراً حتى 5 مساءً من الأحد إلى الخميس.

وللمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على ‹الفيزا›، قال البيان إنه يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني للقنصلية:

http://www.indianconsulateerbil.in/visa.php

وأنه يمكن للراغبين بالحصول على ‹الفيزا› ملء الاستمارة الالكترونية عبر الرابط:

https://indianvisaonline.gov.in/visa

ومن ثم طباعة الطلب وجلب صورة عنه مع باقي الأوراق المطلوبة إلى مقر القنصلية.