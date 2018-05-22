القبض على أبرز داعشيات {حسبة النساء} غرب الموصل

{بغداد: الفرات نيوز} ألقت القوات الأمنية، على ثلاث نساء يملن الجنسية الأجنبية وينتمين لعصابات داعش الارهابية غرب مدينة الموصل.

وقال النقيب خليل ابراهيم من اعلام الفرقة 15 في الجيش العراقي التي تشرف على حماية الشريط الحدودي المشترك مع سوريا، ان “قوات تابعة للفرقة القت القبض على ثلاث داعشيات تبين ان اثنين منهن يحملن الجنسية السورية والاخرى تركية خلال محاولتهن الهروب عبر الحدود السورية العراقية بالقرب من منطقة تبعد 130 كم عن شمال غرب مدينة الموصل”.

واضاف ابراهيم ان “القوات اقتادت الداعشيات المعتقلات الى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهن تمهيدا لتقديمهن الى المحاكم المختصة”.

وأشار الى “أنهن من أبرز العاملات في ما يسمى {ديوان حسبة النساء} التابع لعصابات داعش الارهابية خلال فترة سيطرتها على مدينة الموصل”.