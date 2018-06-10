العشائر العربية تقدم طلباً لأميركا بشأن البيشمركة

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، اليوم الاحد، عن تقديم طلب الى الولايات المتحدة بشأن قوات البيشمركة.

وقال الحويت لشفق نيوز “نحن كعشائر عربية في المناطق المتنازع عليها، قدمنا طلباً الى الجانب الامريكي حول اعادة انتشار قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها كونها مناطق كوردستانية وتجمع جميع الديانات والقوميات والمذاهب”.

واضاف انه “عند تقديمنا الطلب الى الجانب الامريكي، قمنا بتوضيح جميع الأمور المتعلقة بها، وخاصة بعد الاحداث التي حصلت وتحصل في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها التي تشهد الكثير من الاستهدافات التي يقودها تنظيم داعش عبر شن هجمات على القرى والمناطق في المناطق المتنازع عليها”.

وتابع الحويت ان “هذه الهجمات والانفجارات أضعفت الوضع الامني في كركوك وباقي المناطق الاخرى، بسبب ضعف الحكومة العراقي التي تعمل على مصالحها الخاصة وليس على مصالح الشعب”.

واردف “عندما كانت قوات البيشمركة متواجدة في جميع المناطق وحافظت عليها، لم تشهد تلك المناطق عمليات ارهابية، وتم كشف الكثير من العمليات الإرهابية من قبل جهاز الأمن في اقليم كوردستان”.

وزاد الحويت “قمنا بتبليغ الجانب الامريكي حول الانتهاكات التي تحصل من قبل مليشيات الحشد الشعبي وطالبنا بخروجهم من المناطق المتنازع عليها وعودة البيشمركة اليها، كونها قوات ليس مخترقة وتعمل على حفظ المناطق”.