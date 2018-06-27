العشائر العربية تحذر من “كارثة” بالمتنازع عليها وتحمّل جهتين المسؤولية

شفق نيوز/ حذر المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، اليوم الأربعاء، من “كارثة كبيرة” في هذه المناطق، محملاً جهتين المسؤولية وراء الخروقات الامنية الحاصلة فيها.

وقال الحويت لشفق نيوز ان “ما يحصل في كركوك وداقوق وطوزخورماتو وخانقين وسهل نينوى وغرب دجلة تعد كارثة كبيرة”.

واضاف ان “العمليات الاجرامية والسيطرات الوهمية وشن هجمات لتنظيم داعش على المناطق المتنازع عليها وخاصة على القرى الكوردية، نعدها عقوبة على هذا المناطق”، متهما “الحكومة العراقية المنتهية ولايتها” بـ”التهاون والإهمال في التعامل مع هذا الملف”.

واشار الىى انه “يوماً بعد يوم تتم معاقبة المناطق المتنازع عليها ويشن تنظيم داعش هجمات عليها”، منوهاً الى ان “العشائر في المناطق المتنازع عليها لن تقف مكتوفة الايادي وستطالب باعادة انتشار قوات البيشمركة، التي كان لها دور كبير بحماية المناطق التي كانت تحت حميتها وحافظت عليها”.

وبين الحويت انه “وبعد انسحاب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها أعاد داعش تنظيمه فيها، وقام بارتكاب جرائم مجدداً”، موضحاً أنه “وبعد انسحاب قوات البيشمركة منها ودخول مليشيات الحشد الشعبي اليها بات الحشد يعمل بالتجارة مع سوريا، ويفرض الأتاوات على المواطنين”.

وحمّل الحويت “الحكومة العراقية والتحالف الدولي مسؤولية ما يحصل في المناطق التي كانت مؤمنة بالكامل من قبل قوات البيشمركة”.