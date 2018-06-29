العدل تكشف أسباب إيقاف تنفيذ 64 مرسوماً جمهورياً بشأن المدانين بقانون مكافحة الإرهاب

السومرية نيوز/ بغداد: كشفت وزارة العدل، الجمعة، عن أسباب إيقاف تنفيذ 64 مرسوماً جمهورياً بشأن المدانين بأحكام قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدةً حرصها على تنفيذ الأحكام حسب الاجراءات الأصولية وبعد اكتمال كافة شروطها وخلال أقصر مدة.

وجاء في بيان للوزارة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه “في الوقت الذي تعزي فيه وزارة العدل عوائل الشهداء المغدورين وجميع عوائل الشهداء العراقيين، تؤكد انها ماضية وبخطوات ثابتة لايقاع القصاص العادل بكل من انتهك حرمة الدم العراقي وحسب القانون العراقي والاجراءات الاصولية التي تلتزم بها الدولة العراقية امام المجتمع الدولي”.

ونقل البيان عن وزير العدل حيدر الزاملي قوله إن “مجموع المراسيم الجمهورية فيما يخص المدانين باحكام قانون مكافحة الارهاب وغير المنفذة لحد الان هي ٦٤ مرسوماً فقط، وان اسباب ايقاف التنفيذ لهذه المراسيم هو ما بين العرض على لجنة العفو العام وبين اعادة المحاكمة وحسب الاجراءات القانونية”.

وأضاف البيان، أن “الوزارة تؤكد حرصها على تنفيذ الاحكام وحسب الاجراءات الاصولية وبعد اكتمال كافة شروطها وخلال اقصر مدة، وتشكر جميع الجهات والمؤسسات التي تقدم الدعم وتساعد الوزارة في اكمال واجبها على اكمل وجه”.

وكانت وزارة العدل أعلنت، صباح اليوم الجمعة، عن تنفيذ احكام الاعدام بحق ثلاثة عشر مدانا اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية.