العثور على 167 جثة لداعش جنوب الموصل

بينهم قياديين عرب وأجانب …

كشف مصدر في شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء عن العثور على 167 جثة تعود لعناصر داعش، بينهم قياديين في التنظيم.

وقال النقيب أمير واثق لمراسلة (باسنيوز)، إن «القوات الأمنية عثرت ظهر اليوم على167 جثة تعود لعناصر داعش، من بينهم قياديين عرب وأجانب، كان قد تمت تصفيتهم من قبل قيادييهم خلال عمليات تحرير مدينة الموصل، مركز محافظه نينوى».

وأوضح أن الجثث تم العثور عليها داخل منطقة الجزيرة في قضاء الحضر (90 كم جنوب غرب الموصل).

وأضاف، أن «القوات الأمنية قامت بطمر الجثث بعد التأكد من البطاقات التي كانت بحوزتها».