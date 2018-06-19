يونيو 19, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

العثور على 167 جثة لداعش جنوب الموصل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
7 مشاهدة

العثور على 167 جثة لداعش جنوب الموصل

بينهم قياديين عرب وأجانب …

كشف مصدر في شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء عن العثور على 167 جثة تعود لعناصر داعش، بينهم قياديين في التنظيم.

وقال النقيب أمير واثق لمراسلة (باسنيوز)، إن «القوات الأمنية عثرت ظهر اليوم على167 جثة تعود لعناصر داعش، من بينهم قياديين عرب وأجانب، كان قد تمت تصفيتهم من قبل قيادييهم خلال عمليات تحرير مدينة الموصل، مركز محافظه نينوى».

وأوضح أن الجثث تم العثور عليها داخل منطقة الجزيرة في قضاء الحضر (90 كم جنوب غرب الموصل).

وأضاف، أن «القوات الأمنية قامت بطمر الجثث بعد التأكد من البطاقات التي كانت بحوزتها».

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.