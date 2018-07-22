العبادي يطالب المحكمة الاتحادية بإيقاف قانون شرعه البرلمان مؤخراً

رووداو – أربيل: طعن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأحد، 22 تموز، 2018، لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب الذي أقره البرلمان مؤخراً.

وأفاد مكتب العبادي الإعلامي في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله ويطلب من المحكمة إيقاف العمل به”.

وكان الخبير القانوني، طارق حرب، قد أكد أن البرلمان شرع قانوناً جديداً لامتيازات البرلمانيين، كاشفاً أن “البرلمان تولى تشريع القانون قبل أشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية إلا في يوم 16 تموز 2018”.

ودعا حرب “رئاسة الوزراء أو الجهات ذات العلاقة الى اقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا لابطال الاحكام المالية الواردة في القانون لعدم اخذ رأي الحكومة في ذلك ولان مجلس الوزراء لم يتول إعداد هذا القانون”.

يشار إلى أنه صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية في وقت سابق، بالرقم 4499 والذي تضمن عدة قوانين ومراسيم جمهورية أقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية، من بينها قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.