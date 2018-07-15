العبادي يصدر توجيها جديدا للقوات الامنية: استهداف هذا الموقع خط احمر

شفق نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، انه وجه القوات الامنية بعدم استخدام الرصاص الحي لمواجهة الاحتجاجات.

وقال العبادي ان خلال اجتماعه بالوزراء الامنيين ورؤساء الاجهزة والقادة الامنيين والاجهزة الاستخبارية ان “التظاهر السلمي حق للمواطن ونحن نستجيب له ولكن اخراج التظاهرات عن سياقاتها بحرق بنايات مؤسسات الدولة وقطع الشوارع وحرق الاطارات والاعتداء على القوات الامنية يمثل محاولة لارجاع البلد الى الوراء فهناك جهات من الجريمة المنظمة مهيئة لاحداث حالة فوضى”.

ودعا “الاجهزة الامنية الى ان تكون على اهبة الاستعداد لان الارهاب يريد ان يستغل اي حدث او خلاف مؤكدا على اهمية العمل الامني والاستخباري”.

واشار الى ان “التوجيهات للاجهزة الامنية هي بعدم استخدام السلاح الحي لمواجهة المواطنين غير المسلحين مبينا ان عدم استخدام الرصاص الحي لا يعني عدم التصدي الذي يجب القيام به ومن لايقوم به يعد متخاذلا”.

وبين ان اكثر المتظاهرين سلميون وهناك قلة تريد التخريب واستخدام مطالب المتظاهرين لاحداث ضرر فقد قام المخربون امس بضرب خط كهرباء بسماية وهذا فيه ضرر للمواطن وللدولة”.

واوضح “اننا لا نريد للبلد ان يغرق بالنزاعات السياسية فهذه لها مجالها الذي يتم البحث فيه مبينا ان الاعتداء على المؤسسات الدينية وبيوت المراجع خط احمر”.

ويتظاهر الالاف في محافظات جنوبية اشدها في البصرة للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي المتردي، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

ورافقت التظاهرات المستمرة اشتباكات مسلحة واقتحام لمقار حزبية وحكومية، وسقوط عدد من القتلى والجرحى.