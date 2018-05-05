مايو 05, 2018

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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العبادي يتوعد “ايادي اجنبية تريد التلاعب” بالانتخابات العراقية: سنقطعها

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فى :أخبار عــامة
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العبادي يتوعد “ايادي اجنبية تريد التلاعب” بالانتخابات العراقية: سنقطعها

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم السبت من اسماها “ايادي اجنبية تريد التلاعب” بالانتخابات التشريعية في العراق المقرر اجراؤها في الـ12 من شهر أيار الجاري.

وقال العبادي بكلمة له اليوم في منطقة الحرية ببغداد “الايدي الاجنبية التي تريد التلاعب بالانتخابات ستقطع ولن يعيدونا للمربع الاول وهيهات ذلك”.

وكانت جهات وأحزاب سياسية لم تخفِ خشيتها من حدوث تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات التي ستتمخض عنها الحكومة الاتحادية المقبلة.

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