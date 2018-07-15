العبادي يؤكد شمول البيشمركة ببرنامج للناتو

العبادي: البيشمركة مشمولة بأي تدريب عسكري للقوات العراقية

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن قوات البيشمركة الكوردية مشمولة بأي برنامج لتدريب القوات العراقية.

وقال العبادي لكوردستان 24 على هامش مؤتمر صحفي عقده مؤخرا في بروكسل “نحن ندفع رواتب البيشمركة من الميزانية العراقية مما يعني أن هذه القوات تخضع لمنظومة عراقية موحدة”.

وتابع “أي تدريب لقوات الأمن العراقية سيشمل البيشمركة أيضا”.

والبيشمركة هي واحدة من أكثر القوات البرية كفاءة في هزيمة داعش في العراق.

ومنذ ظهور داعش في عام 2014 خسرت القوات الكوردية 2000 من مقاتليها فيما اصيب 12 الفا بجروح بحسب وزارة البيشمركة.

وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية وتأخير صرف الرواتب، نجحت قوات البيشمركة وقوات الأمن الكوردية في الدفاع عن الاقليم طيلة السنوات الماضية.

ودعمت البيشمركة، القوات العراقية في حملة استعادة السيطرة على الموصل لكنها كثيرا ما تشكو من نقص في الذخائر والمعدات العسكرية.

ومنذ عام 2003 أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 25 مليار دولار على تدريب ورفع كفاءة الجيش العراقي ولم يذهب إلا القليل جدا من التدريب والمعدات وغالبيتها غير مميتة إلى قوات البيشمركة.

وعن الاتفاق بين بغداد والناتو قال العبادي إن حكومته طلبت مساعدة الحلف الاطلسي في هزيمة الارهاب وقال إن هذا الطلب يقتصر على التدريب فقط.