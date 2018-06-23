العبادي: لن يكون هناك اي سلاح خارج اطار الدولة

أكد رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي، ضرورة الوقوف جميعا بوجه الفساد، فيما ان التحدي المقبل اقتصادي.

وأكد العبادي خلال محاضرة القاها في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية / كلية الدفاع الوطني والتي حملت عنوان (دور السلطة التنفيذية في اعادة بناء وادارة الدولة)، ان المؤسسة العسكرية قائمة على اساس مصلحة وحماية المواطنين، مبينا ان البلد تعرّض الى تحدٍ كبير ووجودي وارادوا تمزيقه وقد واجهنا هذا التحدي وانتصرنا عليه بوحدة ابناء شعبنا .

وحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، فإن العبادي اكد خلال المحاضرة، ان المؤسسة العسكرية نجحت نجاحا كبيرا في حربها على داعش وفي كسب ثقة المواطن الذي بدأ يشعر ان هذه المؤسسة لخدمته وحمايته ولذلك فان اغلب المعلومات عن العصابات الارهابية جاءت من المواطنين .

واشار العبادي الى ان “التحدي المقبل اقتصادي وكيفية ادارة الموارد المالية بشكل سليم لتقديم افضل الخدمات وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وهذا يحتاج الى الامن الذي يعد من الاساسيات لتحفيز الاقتصاد”، مشيرا الى “أهمية احترام حقوق الانسان من قبل القوات الامنية بالرغم من الضغوطات التي تتعرض لها وكيفية التعامل بين المواطنين والقوات في نقاط التفتيش فحماية المواطنين هي الاساس اضافة الى اهمية احترام المواطنين للقانون”.

واكد العبادي ضرورة وقوف الجميع ضد الفساد، مشددا على انه لايوجد فساد مسموح به وفساد غير مسموح به”.

واكد العبادي “حصر السلاح بيد الدولة”، مبينا ان هناك جماعات استغلت الحرب على داعش لخزن السلاح من اجل تهديد الدولة وان يكونوا اقوى منها ويبتزوا المواطنين وهذا الامر لن نسمح به وهناك تخطيط عال وحكمة للوقوف بوجه هؤلاء وحصر هذا السلاح، موضحا ان هناك من المواطنين من امتلك سلاحا بهدف الدفاع عن نفسه في وقت مضى وهؤلاء يختلفون عن تلك الجماعات، مشيرا الى انه لن يكون هناك اي سلاح خارج اطار الدولة”.