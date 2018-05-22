الصدر مغرداً : أنا مقتدى.. شيعي في العُلا.. سني الصدى ..كوردي السنا

رافضاً العودة الى نظام المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة…

أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ،اليوم الاثنين، رفضه العودة الى نظام المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة المقبلة ، معبراً عن رغبته بتشكيل تحالف عراقي شامل يضم كافة القوميات والأديان والمذاهب.

وتصدر ائتلاف “سائرون” الذي يدعمه الصدر نتائج انتخابات 12 مايو/أيار التشريعية.

ويقول زعيم التيار الصدري إنه يعتزم تشكيل حكومة تكنوقراط وهي مساع قد تأخذ وقتا بسبب تعقيدات المشهد في البلاد حيث يتطلب تشكيل تحالفات مع قوى فائزة اخرى.

وغرّد الصدر على حسابه في موقع تويتر ، قائلاً ” أنا مقتدى.. شيعي في العُلا.. سني الصدى.. مسيحي الشذى.. صابئي الرؤى.. إيزيدي الوَلا.. إسلامي المنتهى.. مدني النُهى.. عربي القنى.. كوردي السنا.. آشوري الدُنى.. تركماني المُنى.. كلداني الفني.. شبكي الذُرى.. (عراقي أنا)”.

وأضاف “فلا تتوقعوا مني أي تخندق طائفي يعيد لنا الردى ويجدد العِدى.. بل نحو تحالف عراقي شامل، وتلك هي البشرى ولن نتنازل عن ذلك طول المدى”.

وفي اطار سعيه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، عقد الصدر ، سلسلة اجتماعات خلال الايام القليلة الماضية مع كل منرئيس قائمة “الوطنية” أياد علاوي ورئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي ، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس قائمة “الفتح” هادي العامري كما التقى عدداً من سفراء الدول العربية.

هذا فيما من المقرر وصول وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى العاصمة العراقية بغداد ، اليوم الثلاثاء ، للقاء الاطراف السياسية العراقية والتباحث معها بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وسيعقد الوفد اجتماعات مع الاحزاب والقيادات السياسية العراقية على رأسها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر .