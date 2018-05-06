مايو 07, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الصدر للكرد: لابد لصوتكم ان يعلو على الظلم والفساد

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فى :أخبار عــامة
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الصدر للكرد: لابد لصوتكم ان يعلو على الظلم والفساد

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على ضرورة ان يعلو صوت الكرد على الظلم والفساد في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وجاء كلام الصدر هذا في معرض اجابته على سؤال موجه اليه حول الكلمة التي سيوجهها للمواطنين في اقليم كردستان وغربي العراق في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال زعيم التيار الصدري: “انما الانتخابات والعملية الديمقراطية سنت لكل الطوائف لا للاغلبية فقط، وعليهم ان يشاركوا بقوة وعزم”.

وأضاف الصدر: ” فلابد لصوت الكرد ان يعلو على الظلم والفساد كما علا صوت شيعة العراق وسنته”.

وتابع زعيم التيار الصدري بالقول :” وعلى الاقليات الاخرى ان تشارك بكل ثبات وعزم”.

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