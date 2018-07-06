الصحة العراقية تنشر تحذيرات للمواطنين بصدد موجة الحر التي تجتاح البلاد

هذا ما عليهم فعله …

نشرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، جملة من التحذيرات والنصائح والإرشادات الصحية، تزامناً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وقالت الوزارة في بيان طالعته (باسنيوز): «إن ارتفاع درجة الحرارة في الوقت الحالي بإمكانه أن يتسبب بمشاكل صحية لدى المواطنين مثل ضربة الشمس وغيرها من الأمور»، وشددت أنه «يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من طرف المواطنين بصفة عامة والمسنين والأطفال والرضع والنساء والحوامل وحاملي الأمراض المزمنة بصفة خاصة».

وأوضح البيان، أن «الإرشادات الصحية هي البقاء في المنزل بداخل الغرفة الأكثر برودة مع الحرص على غلق النوافذ نهاراً وتهوية البيت ليلاً والاستحمام بماء فاتر، ووضع منديل مبلل فوق الرأس، أو رش الوجه والرقبة والأطراف بالماء المبرد والحرص على شرب الماء بكمية لا تقل عن اللتر والنصف يومياً حتى في غياب الشعور بالعطش مع تفادي المشروبات التي تحتوي على السكريات والمنبهات (قهوة وشاي)، إضافة إلى تناول الوجبات التي تحافظ على الأملاح المعدنية وتجنب المجهود البدني المفرط وتمكين الجسم من الراحة بأخذ نصيب من النوم في القيلولة في مكان بارد ومظلم تتوفر فيه التهوية الكافية».

ونوه أنه «في حال الاضطرار للخروج يجب تفادي التعرّض لأشعة الشمس في أوقات ذروة الحرارة، والحرص على المشي في الظل، فضلاً عن ارتداء لباس قطني فضفاض وغير داكن وحماية الجلدة من الأشعة بالمراهم الواقية، وارتداء النظارات الشمسية».

ولفتت الوزارة إلى ضرورة «مراجعة الطبيب عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية كالتقيؤ وأوجاع الرأس وارتفاع حرارة الجسم وتشنجات عضلية»، مشيرة إلى أنه يجب وضع المصاب في غرفة باردة ونزع ثيابه المضبوطة ورشه بالماء الفاتر ووضع مناديل مبللة على رأسه وكافة أطرافه وإعانته على شرب الماء، ريثما تحضر المساعدة.

وكانت هيئة الأنواء الجوية العراقية أعلنت الثلاثاء عن موجة حر تجتاح العراق، محذرة من أن درجات الحرارة من المحتمل أن تتجاوز في بعض المحافظات العراقية نصف درجة الغليان.

ويشهد شهرا يوليو/ تموز وأغسطس/ آب ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة في العراق عامة، حيث تتجاوز درجة الحرارة في بعض مناطقه 50 درجة، مما يضطر الحكومة إلى تعطيل الدوام الرسمي للحد من الإصابة بالحمى والأمراض الأخرى المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة.