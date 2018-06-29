السيستاني يوبخ بشدة السياسيين العراقيين

شفق نيوز/ قال المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها عبر أحد ممثليه إن على زعماء العراق التركيز على دحر تنظيم الدولة الإسلامية لا على نتيجة الانتخابات البرلمانية.

وقال عبدالمهدي الكربلائي، ممثل السيستاني في الخطبة التي تلاها في مدينة كربلاء ”ليس من الصحيح التغاضي عن ذلك والانشغال بنتائج الانتخابات وعقد التحالفات والصراع على المناصب والمواقع، بل القيام بمتطلبات القضاء على الإرهابيين وتوفير الحماية والأمن للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات“.

يذكر أن الحكومة العراقية الحالية ستصبح حكومة تسيير أعمال في الأول مع الشهر الجديد، وتدخل فترة فراغ دستوري يصفها غالبية الخبراء السياسيين بالحساسة والخطيرة، ويرون أن حكومة تسيير الأعمال لن تكون قادرة على إدارة البلاد، خصوصاً أن العراق يعاني العديد من الأزمات.

وخطف تنظيم داعش أعضاء في قوات الأمن العراقية وأظهرت ستة منهم في تسجيل مصور بثته عبر الإنترنت يوم السبت وهددت خلاله بقتلهم في غضون ثلاثة أيام إذا لم تطلق الحكومة سراح سجينات ينتمين للسنة.

إلا ان السلطات الامنية عراقية اعلنت امس مقتل الرجال الثمانية على يد داعش ورمي جثث على الطريق في محافظة صلاح الدين.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي النصر النهائي على داعش بنهاية العام المنصرم لكن التنظيم لا يزال يعمل انطلاقا من جيوب على امتداد الحدود مع سوريا ويواصل نصب الكمائن وتنفيذ الاغتيالات والتفجيرات في أنحاء العراق.

وزادت وتيرة الهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية وخصوصا على طريق يربط العاصمة بغداد بشمال البلاد، وهو الذي شهد خطف رجال الأمن.