السياحة تنتعش مجددا في ثاني اكبر مدن كوردستان

السليمانية تستقبل نحو 140 الف سائح في تسعة ايام

اربيل (كوردستان 24)- ذكرت مديرية السياحة في السليمانية السبت أن نحو 140 الف سائح زاروا المحافظة خلال تسعة ايام وهو عدد كبير مقارنة بالعام الماضي.

وقال علي رؤوف مدير السياحة في السليمانية خلال مؤتمر صحفي إن “العدد الإجمالي للسياح الذين زاروا محافظة السليمانية في الفترة ما بين 12 الى 21 حزيران (يونيو) هو 139 الفا و717 سائحا”.

والسليمانية واحدة من المحافظات التي تستقبل عدداً كبيراً من الزوار سنويا نظراً لمناظرها الخلابة ودرجات الحرارة المنخفضة فيها مقارنة بأجزاء أخرى من إقليم كوردستان وباقي العراق.

وبلغت الاعداد الوافدة الى السليمانية ذروتها في عيد الفطر.

وفي العام الماضي زار السليمانية التي تعد ثاني اكبر مدن اقليم كوردستان نحو 96 الف سائح.

وقال رؤوف “بالمقارنة مع 2017 فإن أرقام هذا العام تظهر زيادة بنسبة 40 في المئة”.

وأشار المسؤول الكوردي إلى أن 85 بالمائة منهم جاءوا من محافظات العراق الوسطى والجنوبية.

وفيما يتعلق بالسياح الإيرانيين، ذكر رؤوف أن 7000 زاروا السليمانية خلال العطلة.

وانخفض عدد السياح الايرانيين بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة بعدما فرضت السلطات رسوما جديدة على الذين يعبرون الحدود إلى إقليم كوردستان.

وعلى غرار السليمانية، تعتبر المحافظات الأخرى في إقليم كوردستان مركزاً جاذبا للسياح العراقيين لكن السلطات لم تعلن بعد الاحصائيات.

ويعد اقليم كوردستان واحة من الهدوء والاستقرار إلا ان قطاع السياحة تضرر بشكل كبير منذ احتلال داعش لمساحات واسعة من الاراضي العراقية في وقت تحاول هيئة السياحة التعويض بعد اتفاقها مع شركات خاصة تتولى مهمة نقل السياح من مدن العراق.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بذلت حكومة إقليم كوردستان جهودا لتنويع مصادر إيراداتها بالاعتماد على السياحة والزراعة بدلا من التركيز على النفط.