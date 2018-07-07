السليمانية تستعد للبدء باجراء العد والفرز اليدوي

{بغداد:الفرات نيوز} تبدأ عملية العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات النيابية التي اجريت في 12 من ايار الماضي الاسبوع، في محافظة السليمانية خلال الاسبوع الجاري. بحسب مصادر في مفوضية الانتخابات.

وذكر مصدر في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في السليمانية، في تصريح صحفي، ان “مكتب السليمانية، تلقى الاربعاء الماضي كتابا من المفوضية يدعوه الى الاستعداد لإجراء العد والفرز اليدوي في عدد من صناديق الاقتراع في المحافظة”.

واوضح، “في السليمانية 190 صندوقا تم تقديم الشكاوى فيها”، مبينا ان “المفوضية ستجري العد والفرز لهذه الصناديق، في قاعة آشتي بالمدينة، حيث توجد الصناديق فيها حاليا.”

وتابع المصدر انهم “ينتظرون وصول لجنة من بغداد الى السليمانية، للبدء بالعملية”، منوها الى انه “من المحتمل ان تبدأ العملية يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل”.

وبين ان “العملية ستجري من قبل موظفي مكتب السليمانية والقضاة المنتدبين في المفوضية”.

وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت في الثاني من تموز الجاري، استكمال كافة إجراءاتها المتعلقة بالعد والفرز اليدوي، وباشرت في الثالث من تموز بإجراءاته العملية في محافظة كركوك.

واعلنت المفوضية اليوم السبت، عن بدء “عمليات نقل صناديق الاقتراع لمحافظات {البصرة وميسان و ذي قار والمثنى و القادسية وواسط} الى مدينة بغداد، في معرض بغداد الدولي لأجراء عمليات العد والفرز اليدوي للمراكــز والمحطات الانتخابية والواردة بشأنها شكاوى وطعون للمراكز والمحطات الانتخابية للمحافظات المذكورة”.