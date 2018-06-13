السعدون يقر بإنقسام البيت الكردي في التفاوض بتشكيل الحكومة

[أين- بغداد] أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محسن السعدون، اليوم الأربعاء، أن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، سيذهبان إلى العاصمة بغداد موحدين لغرض التفاوض” في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال السعدون في تصريح صحفي ان “الديمقراطي الكردستاني وجه دعوة أكثر من مرة إلى القوى الكردية من أجل توحيد البيت الكردي، من أجل التفاوض في بغداد بموقف موحد، فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة، واستحقاق الكرد الانتخابي في الحكومة الجديدة”.

وأضاف أنه “بعض القوى الكردية رفضت ذلك، والبعض الآخر لم يرد على الدعوة إلى هذه اللحظة”.

وبيّن أن هناك تجاوب كبير من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، للذهاب بموقف موحد معنا إلى بغداد لغرض التفاوض، فهذا التوحد يقوي موقف الكرد بصورة عامة أمام الكتل والأحزاب الأخرى”.

وكان المكتبان السياسيان للديمقراطي والوطني الكردستانيين قد نشرا مساء أمس بياناً مشتركاً بشأن تطورات العملية السياسية في العراق واعتبر البيان تحالف سائرون والفتح خطوة إيجابية.

وذكر البيان “”نعتقد أن التحالف سيكون بداية خارطة سياسية وتحالف جيد، من أجل الخروج من هذا الوضع السياسي الجامد”، مشيراً “بالتأكيد أن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي سيتوصلان إلى موقف مشترك وسيشكلان بأقرب وقت وفداً تفاوضياً مشتركاً”.

وأشار البيان إلى أنه “في الوقت نفسه، نأمل من جميع الأطراف الكردستانية والعراقية أن نغلب النقاط المشتركة على نقاط الخلاف، وأن نشكل معاً حكومة توافقية وطنية بروح المسؤولية لإنجاز المهام المشتركة والحفاظ على وحدة الصف الوطني”.