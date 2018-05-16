الرافدين يوضح ملابسات القبض على متهمة بإختلاس مليار دينار

[أين- بغداد] أوضح مصرف الرافدين، ملابسات القاء القبض على أحد موظفات فرعه في محافظة النجف في قضية إختلاس أكثر من مليار دينار.

وأكد وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان “قضية اختلاس مبلغ مليار وستمائة الف دينار من احد فروعه قد مضى عليها اكثر من سنتين ولم تكن وليدة اللحظة كما أشيع في وسائل الاعلام”.

وبين، ان “المصرف هو من كشف عن هذه السرقة وتم ابلاغ الجهات القضائية لاجراء اللازم بحق المتهمين”.

وأشار البيان الى انه “تم القبض على موظفة وبعض المتواطئين معها ونُسِبَت اليهما تهمٌ تتعلق باختلاساتٍ وتلاعبٍ بالحسابات المصرفية للمواطنين في المصارف الحكومية”.

وكان مكتب تحقيق هيأة النزاهة في محافظة النجف الأشرف كشف الأثنين الماضي عن تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ متهمةٍ باختلاس مليارٍ وستمائة ألف دينارٍ من مصرف الرافدين، مُبيِّناً أنَّ عدد الدعاوى المقامة بحقها بلغت 13 دعوةً جزائيَّة”.

وأوضح المكتب في بيان، أنَّ “أمر القبض القضائيّ الصادر بحق المتهمة على وفق أحكام الموادِّ [315 و 316/47 – 48 – 49] عقوبات نُـفِّذَ بالتعاون مع الجهات الأمنيَّة، وخصوصاً مديريَّة استخبارات ومكافحة الإرهاب بالمحافظة”.

وأشار إلى أنَّ “المتهمة، التي كانت تعمل بصفة موظفةٍ في مصرف الرافدين – فرع مسلم بن عقيل، نُسِبَت إليها تهمٌ تتعلق باختلاساتٍ وتلاعبٍ بالحسابات المصرفية للمواطنين في المصارف الحكومية”.