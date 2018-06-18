الرئيس بارزاني يعلق على تضحية شاب كوردي بحياته محاولاً انقاذ سائحة بغدادية من الغرق

في برقية تعزية ومواساة الى عائلته…

علق الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ،اليوم الاثنين، على حادث تضحية شاب كوردي من اربيل بحياته لانقاذ سائحة عراقية من بغداد من الغرق في نهر جومان قرب قرية برسرين بقضاء رواندوز (شمال شرق اربيل).

وقال الرئيس بارزاني في برقية مواساة لعائلة الشاب جبار عثمان ، طالعتها (باسنيوز) ” أصابنا النبأ بالحزن الشديد” .

مضيفاً ” بهذه المناسبة الأليمة نعزي عائلة هذا الشاب المضحي من شعبنا”.

وكان الشاب جبار عثمان (19 عاماً) غرق امس الأحد خلال محاولته انقاذ حياة سائحة عربية من بغداد من الغرق .

وحاول الشاب الذي كان يعمل في احدى المطاعم بالموقع السياحي انقاذ زهراء هاشم القادمة مع عائلتها من بغداد للسياحة وقضاء عطلة العيد إلا أن الشاب والمرأة قضيا غرقاً .

وتابع الرئيس بارزاني ” مافعله هذا الشاب مثال على الروح الانسانية وروح التضحية لدى الانسان الكوردي “، مبيناً ” انها حادثة قل نظيرها ودليل واضح على الثقافة العالية التي يتمتع بها شعب كوردستان في إحترام الضيف ومساعدة المنكوبين “.

وختم” نتضرع الى الله سبحانه أن يسكن المرحوم جبار عثمان فسيح جناته، ويلهم عائلته الصبر والسلوان ” .

وبحسب ذوو أقارب المرأة البغدادية فإن العائلة قدمت الى اقليم كوردستان بهدف قضاء اجازة عيد الفطر وان زهراء(38 عاماً) ، كانت جالسة بالقرب من النهر حين تزحلقت وغرقت.

وقال العميد عماد ريكاني مدير الدفاع المدني في قضاء سوران ، ان فرقهم تمكنت من انتشال جثة المرأة وتم تحويلها الى الطب العدلي، فيما لا يزال الغواصون يبحثون عن جثة الشاب المنقذ في النهر.

ويزور مئات الآلاف من وسط وجنوب العراق اقليم كوردستان سنويا بهدف السياحة وتكثر أعداد السياح خلال الاعياد وايام الصيف .

وكانت هيئة السياحة في اقليم كوردستان ، اعلنت اليوم الاثنين،اطلاق اسم الشاب الكوردي جبار عثمان ، على احدى مراكزها في الاقليم .

هيئة السياحة في اقليم كوردستان ، قالت في بيان لها تلقت(باسنيوز) نسخة منه ، انها قررت اطلاق اسم الشاب جبار عثمان على قاعة مركز التدريب السياحي في اربيل ، معتبراً ماقام به رمزاً للتضحية وتجسيداً لمبدأ إكرام الضيف من قبل الكورد ، وعملاً قلّ مثيله مليئاً بالمعاني الانسانية .