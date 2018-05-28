الرئيس بارزاني يجتمع بالأمين العام لـ «المشروع العربي في العراق»

تباحث الجانبان حول العملية السياسية والانتخابات وتشكيل الحكومة …

اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، بالأمين العام لـ «المشروع العربي في العراق»، والوفد المرافق له.

واستقبل الرئيس بارزاني في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، كلاً من خميس الخنجر، الأمين العام لـ «المشروع العربي في العراق» والوفد المرافق له. وخلال اللقاء، أعرب الخنجر عن شكره وتقديره للرئيس بارزاني وشعب كوردستان لمساعدتهم وإيوائهم النازحين والمنكوبين العرب خلال الأعوام الماضية.

كما أعرب الخنجر عن تقديره لجهود ودور الزعيم الكوردي في إيواء وإغاثة اللاجئين، واصفاً ذلك بالموقف التاريخي الذي لا ينسى.

وفي جانب آخر من اللقاء، تبادل الجانبان الآراء حول العملية السياسية في العراق والانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة، وأكدا على ضرورة التنسيق بصدد العملية السياسية وبرنامج الحكومة القادمة.

وكان القيادي في تحالف ‹القرار العراقي› أثيل النجيفي، قد أكد لـ (باسنيوز) في وقت سابق، اليوم الاثنين، عن نية خميس الخنجر إنهاء الحالة السابقة من المقاطعة ومن العمل السياسي من خارج العراق، والبدء بصفحة جديدة بالعمل السياسي من داخل العراق، بعد غياب استمر 15 عاماً.