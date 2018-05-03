الرئيس بارزاني يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الإيراني في العراق

تناولا ايضاً الأوضاع السياسية والمستجدات الأخيرة في العراق والمنطقة…

بحث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية وآخر مستجدات وتطورات المنطقة، مع السفير الإيراني الجديد في العراق، إيرج مسجدي.

واستقبل الزعيم الكوردي في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير الإيراني لدى بغداد.

وحضر اللقاء القنصل الإيراني في أربيل مرتضى عبادي.

الجانبان بحثا العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وإيران، كما سلطا الضوء على المؤتمر الرابع لتنمية العلاقات الاقتصادية بين الإقليم وإيران، المنعقد حالياً في أربيل، مؤكدين على أهميته لتقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

كما تطرق الرئيس بارزاني والمسؤول الإيراني إلى الأوضاع السياسية والمستجدات الأخيرة في العراق والمنطقة.