مايو 03, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الإيراني في العراق

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
12 مشاهدة

الرئيس بارزاني يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الإيراني في العراق

تناولا ايضاً الأوضاع السياسية والمستجدات الأخيرة في العراق والمنطقة…

بحث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية وآخر مستجدات وتطورات المنطقة، مع السفير الإيراني الجديد في العراق، إيرج مسجدي.

واستقبل الزعيم الكوردي في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير الإيراني لدى بغداد.

وحضر اللقاء القنصل الإيراني في أربيل مرتضى عبادي.

الجانبان بحثا العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وإيران، كما سلطا الضوء على المؤتمر الرابع لتنمية العلاقات الاقتصادية بين الإقليم وإيران، المنعقد حالياً في أربيل، مؤكدين على أهميته لتقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

كما تطرق الرئيس بارزاني والمسؤول الإيراني إلى الأوضاع السياسية والمستجدات الأخيرة في العراق والمنطقة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.